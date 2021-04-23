В трех областях Украины - Харьковской, Одесской и Запорожской - был нарушен алгоритм Минздрава по вакцинации от коронавируса. Главный санврач страны Виктор Ляшко передал публичный "привет" главам департаментов здравоохранения облгосадминистраций в этих регионах.

Об этом Ляшко сказал в ходе брифинга в пятницу, 23 апреля, видео обнародовано в Facebook.

Главный санврач рассказал, что в Украину прибыла партия южнокорейской вакцины Astrazeneca. В областях будет 1 950 пунктов вакцинации, где будут делать прививки этим препаратом. Больше всего в Днепропетровской области - 204. Меньше всего в Запорожской области - 29.

"Передаю очередной публичный "привет" руководителю департамента здравоохранения Запорожской области. Буду следить, как будет использоваться вакцина и какой будет доступ для всех, кто нуждается в прививке", - сказал Ляшко.

Также главный санврач сообщил, что в трех областях Украину еще не успели использовать вакцину из первой партии Astrazeneca (Ляшко имел в виду вакцину Covishield - Ред.).

"Хочу также передать публичный "привет" еще трем руководителям департаментов здравоохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые нарушили алгоритмы Минздрава и до сих пор не использовали вакцины из первой партии Astrazeneca", - сообщил он.

Напомним, в Украину в рамках программы COVAX прибыло 367 200 доз южнокорейской вакцины AstraZeneca. Ее будут использовать в том числе для введения второй дозы вакцины украинцам, которую сделали прививку Covishield в феврале.

Также мы писали о том, что на сегодня число вакцинированных от коронавируса украинцев превысило отметку в 508 000 человек.