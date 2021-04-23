В Евросоюзе рассказали, при каком условии возможен полноценный и плодотворный диалог с Россией. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано считает, что это произойдет лишь тогда, когда в полной мере будут выполнены положения минских соглашений по Украине.

Об этом сообщает РИА "Новости" в пятницу, 23 апреля.

"Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма", - сказал Стано.

Также он считает, что РФ не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом, исходя из действий Кремля.

Днем ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении на фоне чешско-российского скандала призвал Москву воздерживаться от деятельности, "угрожающей безопасности и стабильности в Европе", а также заявил, что ЕС будет решительно реагировать на "подрывные действия российских спецслужб" против интересов и безопасности Евросоюза и стран-членов.

Напомним, ранее Жозеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы с Украиной.

Также мы рассказывали, что министр обороны Германии обвинила Россию в создании "конкретной и непосредственной" угрозы для безопасности Европы.