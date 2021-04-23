В Германии канцлер Ангела Меркель в пятницу, 23 апреля, выступит перед следственным комитетом парламента, который выясняет обстоятельства краха немецкой финансовой компании Wirecard, признавшей в июне 2020 года, что 1,9 млрд евро ее активов это фикция.

Об этом сообщает DPA.

По словам министра финансов Германии Олафа Шольца, правительство не должно считаться виновным за ситуацию, так как вопрос масштабного мошенничества в компании - не его сфера ответственности. Он заявил, что любые предположения о том, что правительство или регулирующие органы защищают Wirecard, являются "абсурдными сказками".

Напомним, Ангела Меркель продвигала Wirecard во время поездки в Китай в сентябре 2019 года, но на тот момент ей не было известно о каких-то сомнительных процессах в компании, пояснил спикер.

Wirecard, которая была включена в индекс ведущих компаний Германии DAX, в июне прошлого года признала, что активов на 1,9 миллиарда евро (2,3 миллиарда долларов), скорее всего, не существует. Это, в свою очередь, вызвало падение акций компании, банкротство и арест бывших руководителей. В более широком смысле, это вызывает сомнения в эффективности органов финансового надзора в крупнейшей экономике Европы.

Напомним, Меркель оценила ситуацию на востоке Украины и в Крыму как "более чем тревожную".

Также мы писали о том, что Меркель признала, что критикует Путина в личных беседах, но называть его "убийцей" отказалась.