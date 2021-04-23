В Министерстве обороны России приняли решение завершить внезапную проверку боеготовности войск Южного и Западного военных округов, "поскольку все поставленные цели достигнуты".

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал он.

Министр обороны поставил задачу Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск с пятницы, 23 апреля, приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

По данным Минобороны РФ, Сергей Шойгу также отдал приказ до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях на юге России.

Напомним, 22 апреля в рамках внезапной проверки боеготовности военные РФ проводили масштабные учения на полигоне Опук в аннексированном Крыму. В учениях на Крымском полигоне участвовали подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск.

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