Вот уже почти месяц Владимир Зеленский безуспешно пытается организовать разговор с Владимиром Путиным.

На протяжении этого времени оба президента успели побеседовать с коллегами по Нормандской четверке, а также обменяться приглашениями.

Президент Украины зовет Путина на Донбасс, президент России - Зеленского в Москву. При этом есть ощущение, что никто никуда не поедет. И даже в формате Нормандской четверки в ближайшее время их встреча проблематична.

"Страна" публикует хронологию попыток Зеленского пообщаться с Путиным.

Как Зе на контакт с Путиным пытался выйти

26 марта после гибели четырех украинских военных под Шумами Владимир Зеленский выступил с заявлением.

"...В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами Нормандской четверки", - написал в соцсетях президент Украины.

О том, что в тот же день Зеленский стал запрашивать общение с Путиным, изначально известно не было.

29 марта спикер Кремля заявил, что в планах Владимира Путина пока нет разговора с Владимиром Зеленским.

"Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано", - сообщил Дмитрий Песков.

30 марта Владимир Путин организовал телефонные переговоры с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Но Зеленского подключиться по видеосвязи не пригласили.

Ключевые темы беседы было две - российская вакцина "Спутник V" для Европы и Донбасс.

По украинскому вопросу тезисно позиция Кремля была озвучена так (подробнее - в материале "Страны"):

1. Отступления от Минска-2, чего так желает Киев, не будет.

2. По особому статусу Киев должен вести диалог непосредственно с "ДНР" и "ЛНР".

3. Обострение на линии фронта провоцирует Украина, которая де-факто вышла из соглашения о прекращении огня.

Спустя почти две недели обнаружились новые обстоятельства. Стало известно, что онлайн-переговоры Путин-Меркель-Макрон состоялись после того, как Зеленский запросил разговор с президентом России. Но не получил его.

11 апреля подробнее об этом рассказал спикер Киева в ТКГ Алексей Арестович.

"После 26 марта, когда погибли сразу четверо военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, включая Путина. Насколько я знаю, хотя это более высокий уровень, чем мой, удалось (нужно уточнить у пресс-службы президента) провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день (на самом деле - через три дня - Ред.) было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем разговаривать", - сказал Арестович.

12 апреля слова спикера ТКГ подтвердила пресс-секретарь Банковой Юлия Мендель.

"Офис президента, конечно же, запросил переговоры с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", - сказала Мендель.

12 апреля информацию Арестовича и Мендель прокомментировал спикер Кремля.

"Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы", - заявил Дмитрий Песков.

Он добавил, что Путину "всегда есть что сказать в том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны".

Также пресс-секретарь президента сказал, что "Россия в целом считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире, а что касается русскоязычных граждан, которые проживают в двух самопровозглашенных республиках (Донбасса) - особенно, потому что именно они отвергнуты своим собственным государством".

16 апреля к этой теме вернулся Владимир Зеленский в интервью Le Figaro. Оно вышло в день визита президента Украины в Париже.

"Я запросил (разговор - Ред.), когда погибло четверо наших воинов и двое были ранены. Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом РФ - Ред.), Я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор - разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню. Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил - мне не ответили. На сегодня такой ответ", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский в тот день посетил Елисейский дворец, где встретился с Макроном. По видеосвязи с ним подключилась Ангела Меркель.

"Подключения Путина не было. Хотя я настроен, чтобы мы вчетвером включились", - сказал Зеленский.

Пообедав с Макроном, Зеленский пообещал, что Киев с 19 апреля наконец-то приступит к политической части Минских соглашений.

"Будет встреча советников, будут обсуждаться кластеры (пошаговый алгоритм выполнения Минска-2). Это то, о чем мы говорили. Все четыре страны подготовят дополнения к кластерам - с чем согласны, с чем нет. Это пошаговое выполнение минских договоренностей. На встрече советников будут обсуждать детали, хочется верить, что будет результат", - сообщил президент.

Он добавил: "Обсудили и кластеры, предложенные Францией и Германией как план движения к миру. Это действенные и четкие шаги, которые помогут закончить войну".

16 апреля у Путина не комментировали визит Зеленского в Париж. Но то, что президент Украины звонил и не дозвонился в Кремль, журналисты вновь попросили прокомментировать Пескова этот вопрос. На него он ответил так: "Я оставляю без комментариев", - ответил пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что политсоветники и помощники президентов Украины и России находятся в постоянном контакте и могут обсуждать оперативные вопросы.

19 апреля состоялась анонсированная встреча советников N4.

Переговоры четырех советников - Андрея Ермака (Украина), Дмитрия Козака (Россия), Эммануэля Бонна (Франция) и Яна Хеккера (Германия) шли несколько часов.

Завершились они безрезультатно - такой вывод можно сделать исходя из заявлений и Киева, и Москвы.

Несмотря на отсутствие конкретных договоренностей, Украина сделала позитивное заявление, мол, все выступили за прекращение огня. Российская сторона констатировала: их предложения по остановке эскалации Киев отклонил.

Что касается кластеров - плане немцев и французов в виде дорожной карты выполнения Минска-2 - их советники не обсуждали. В Киеве заявили, что вернутся к ним во время следующих встреч, хотя такой гарантии нет. Ранее Украина саботировала этот документ из-за наличия "зрады" - в нем прописаны выборы и особый статус ОРДЛО до передачи Киеву границы. А также внесение изменений в Конституции по особому статусу.

20 апреля Зеленский записал видео, где в том числе обратился к Владимиру Путину.

Президент Украины сказал, что на вчерашней встрече советников прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

Кто был инициатором такой встречи Зе не уточнил. Но ответил: "А что же мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине!" - сказал президент Украины (на записи - в самом конце ролика).

В Кремле сообщили, что президенту России доложено о предложении Зеленского. Песков сказал, что Путин сам озвучит свой ответ.

22 апреля ответ прозвучал во время встречи Путина с Лукашенко в Москве.

Президент РФ сказал, что готов принять Зеленского в российской столице "в любое удобное для него время". Однако в случае, если речь пойдет о двухсторонних отношениях между странами, а не о войне на Донбассе. По этому вопросу он рекомендовал вести переговоры непосредственно с "ЛДНР".

"В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях напрямую.

Это касается отношения к Русской православной церкви и попытки ее разрушения по сути. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть.

Но если Президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик – "ЛНР" и "ДНР", а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Это первое.

А второе – если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.

Спустя несколько часов после Путина почти синхронно видеообращения выпустили глава "ЛНР" Леонид Пасечник и глава "ДНР" Денис Пушилин.

Их посыл - президенту Украины нужно апеллировать не к лидерам третьих стран, а встречаться с представителями "республик", то есть с ними.

"В Комплексе мер, который одобрен резолюцией Совета безопасности ООН, четко указано, что сторонами конфликта выступают Киев и Донбасс. Соответственно, если вы продолжите искать других собеседников или призывать лидеров третьих стран к урегулированию конфликта, то мы это квалифицируем исключительно как выход из минского процесса. В таком случае имейте смелость об этом официально заявить", - сказал Пушилин, обращаясь к Зеленскому.

В связи с этим, Пасечник с Пушилиным предложили президенту Украины приезжать на Донбасс. Они готовы встретиться где удобно. Глава "ДНР" добавил, что в качестве альтернативы могут быть онлайн-дебаты с Зеленским, которые бы транслировались в прямом эфире.

Спустя час вечером того же дня ответил на предложение Пасечника-Пушилина спикер Киева в ТКГ Алексей Арестович.

"Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР", "ДНР" не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме "Фантастика на втором этаже".

Но Путин сделал сегодня очень интересную вещь: он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал "с республиками "ЛНР/ДНР", которые Россия никогда не признавала до этого.

Конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений", - заявил Арестович.

А вот еще один советник Ермака - Михаил Подоляк - сказал, что Украина ведет переговоры с "республиками" в рамках Контактной группы.

23 апреля Юлия Мендель сказала, что реакция Зеленского на предложение Путина (о приезде в Москву в любое время, но не по теме Минска-2, - Ред.) обязательно будет. На момент публикации лично президент ее еще не озвучил.

Но высказался вице-премьер Резников. Он заявил, что Зеленский в Москву не поедет до разрешения конфликта на Донбассе.

"Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение", - говорит Резников.

Помимо этого, он сказал, что если встреча Путина и Зеленского состоится, то она пройдет в рамках Норманского формата, где будут присутствовать четыре лидера (Украина, Россия, Франция, Германия), как это было в 2019 году.

Что означает этот обмен любезностями?

Как видим, инициатива - сначала поговорить, а потом и встретиться лично - неизменно исходила от Киева.

Что может создать впечатление о готовности Украины к уступкам и более открытой позиции - чем у россиян, которые как раз сторонятся встреч с украинским руководством.

Дальше делается вывод, что Киев хочет деэскалации, а Москва ее миролюбивые сигналы игнорирует. И эту мысль спикеры Офиса президента неизменно подчеркивают.

С другой стороны, у Кремля своя позиция - встречи должны являться итогом определенных политических процессов, подготовленных заранее. Даже с Лукашенко Путин общается после длительной работы их правительств по тому или иному вопросу.

То есть поводом для личной встречи может стать лишь подготовка неких договоренностей. Которые лидеры должны либо скрепить, либо направить в нужное русло и "сверить часы", если процесс того требует.

Насколько известно, чего-то глобального между Киевом и Москвой не намечается. Те же планы по остановке огня, которые обсуждались 19 апреля советниками "Нормандской четверки", не требуют личной встречи президентов.

А последняя может состояться, если Украина начнет выполнять политическую часть Минских соглашений (о чем было договорено на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже). Пока же, судя по разочарованным сигналам из Кремля, эта тема в глубоком тупике.

Причем в России уверены, что саботажем процесса занимаются как раз представители не просто Украины, а лично президента Зеленского. Что в общем-то и объясняет, почему в Кремле даже не берут трубку на звонки украинского лидера.

Что же до личной с ним встречи, то ее, судя по всему, не желает и сам Зеленский. Его предложение встретиться на Донбассе явно не рассчитано на согласие приглашенной стороны. Ведь это означало бы, что Путин признаёт себя стороной конфликта и начинает по факту представлять "республики".

Однако многолетняя риторика Кремля в том, что Россия - третья сторона. И вести переговоры Киев должен с Донецком и Луганском. Эту мысль Путин повторил в четверг. При этом он заявил, что готов обсуждать с украинским коллегой другие вопросы украино-российской повестки. Например, воду в Крым.

Но эти темы очевидно, не готов обсуждать сам Зеленский.

Остается вопрос: зачем вся эта игра в приглашение к диалогу, если обе стороны не горят желанием его вести?

Учитывая, что готовность встречаться с Путиным чаще изъявляет Зеленский, можно предположить, что украинский лидер планирует сделать на этом некий политический капитал. Например, подтвердить имидж миротворца, который еще до победы на выборах обещал договариваться о мире на Донбассе "хоть с чертом лысым".

Тогда люди поверили в искренность намерений Зе установить мир. И выбрали его президентом подавляющим большинством голосов.

Однако новый президент через некоторое время взял курс на новое охлаждение отношений с РФ. И никак не продвинулся в исполнении политической части Минских соглашений - причем открыто заявляя, что исполнять ее Украина не будет.

То, что у России кардинально противоположная позиция - было известно еще до пришествия Зеленского во власть. И обещать мир, зная, что будешь вести линию Порошенко по Минским соглашениям, было весьма двусмысленной позицией.

Однако это сработало. И теперь Зеленский хочет, видимо, снова повторить свой предвыборный успех. И показать украинцам, как он исполняет обещание и говорит с "лысым чертом". Надо думать - снова без реальных намерений выйти из тупика конфликта через политическое урегулирование.