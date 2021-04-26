Последняя неделя апреля будет богата на интересные знакомства и яркие события. Звезды не исключают начало новых романтических отношений, любовных откровений и перемен в жизни. Период будет наполнен победами в самых различных сферах, поэтому можно стать удачливым на долгий срок. Главное - довериться подсказкам судьбы и собственной интуиции.

Во вторник, 27 апреля, произойдет кармическое полнолуние на оси Скорпион-Телец. Оно начнется в 6:33 по киевскому времени. Луна будет находиться близко к Земле, в знаке своего падения, что чревато напряженным восприятием мира, эмоциональной неустойчивостью и конфликтами. Лучше не планировать ничего серьезного.

Гороскоп на эту неделю, с 26 апреля по 2 мая, подскажет знакам Зодиака те жизненные аспекты, на которые нужно обратить особое внимание. Опираясь на подсказки и рекомендации, можно будет спланировать май таким образом, чтобы осуществилось все задуманное, а неудачи обошли вас стороной.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Эта неделя станет знаковой для решения важных рабочих вопросов. Важно избегать ссор и гнать от себя дурные мысли. Сосредоточившись на финансовых и профессиональных делах, вы сможете помимо денежной получить и другую выгоду. Например, укрепить партнерские отношения, заручиться поддержкой друга или встретить близкого по духу человека. В середине недели вы можете завершить ремонт. Женщина-Овен станет надежной опорой для семьи. Все будут полагаться на вас и следовать вашим указаниям.

Телец (21 апреля - 21 мая)

В первой половине недели уделите внимание решению профессиональных вопросов, поездкам, лечению или оздоровительным процедурам в санатории. Благодаря виртуальным знакомствам, вы узнаете что-то интересное. Никуда не торопитесь, во всех делах необходимо терпение и профессиональное владение навыками. Конец недели - удачное время для покупок и визита к родным.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Эта неделя подарит вам прекрасную возможность найти работу мечты. У трудоустроенных представителей знака будет время, чтобы обговорить с руководством перспективы развития. В середине недели вас ждут эмоциональные переживания и романтические встречи. А завершение недели звезды советуют направить на то, чтобы помочь своему другу выйти из стресса.

Рак (22 июня - 22 июля)

Неделя удачна для переговоров с влиятельными людьми и участия в образовательных мероприятиях. Возможно, вам необходимо пройти курсы повышения квалификации или обучить кого-то своему ремеслу, отнеситесь к новым обязанностям ответственно. Будьте щедрыми. За это вас отблагодарит сама судьба.

Лев (23 июля - 23 августа)

Постарайтесь быть внимательным и активным на этой неделе. Общаясь с близкими, проявляйте больше чуткости. Сейчас неудачное время для смены места жительства или работы, поэтому нет смысла думать в этом направлении. Чтобы достигать успеха в любом деле, старайтесь все делать сообща, решайте вопросы с родными.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Подходящее время для решения любых юридических вопросов, оформления документов, прохождения собеседований и смены имиджа. Звезды также рекомендуют вам избавиться от всех обид, простив тех, кто их нанес. К концу недели вам удастся превзойти самого себя.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Начало недели - благоприятное время для встреч и знакомств, а на выходных лучше уделить внимание своей семье и любимому человеку. В своих решениях и поступках полагайтесь на план и конечную цель. Проявляйте решительность и ведите за собой родных.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпионов ждет неделя перспективных знакомств и финансовых вопросов, связанных с вашим ребенком. Разговор с другом поможет вам избавиться от некоторых подозрений в отношении кого-то из знакомых. В середине недели у вас получится разрешить неожиданную проблему, а в выходные лучше запланировать отдых с друзьями.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Следуйте своему плану неотступно, уделите внимание своему хобби. Выходные в мае станут прекрасной возможностью для полноценного отдыха, не отказывайтесь от предложений провести день на природе.

Козерог (22 декабря - 20 января)

С 26 апреля по 2 мая вы можете планировать свой бюджет, наметить покупку бытовой техники или гаджетов. Можете опираться на советы консультантов, друзей и родных. Звезды советуют вам относиться ко всем проблемам проще. Лучшее ваше умение этих семи дней - расслабление. Потому что совсем скоро вам будет не до этого.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Начало недели - благоприятное время для укрепления отношений с друзьями и коллегами, родственниками и соседями. А вот с людьми, которые толкают вас к активным действиям, отнеситесь настороженно. Возможно, они преследуют собственную выгоду.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

На этой неделе у вас будет много времени, чтобы подвести некоторые итоги свой работы. В середине недели старайтесь помогать близким и заниматься благотворительностью. Этот период также удачный, чтобы обсудить планы в семейном кругу.