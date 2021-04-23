Президент Украины Владимир Зеленский обязательно даст реакцию на последние заявления российского коллеги Владимира Путина о встрече в Москве.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии "Укринформу" в пятницу, 23 апреля.

"Реакция главы государства обязательно будет", - сказала она.

Напомним, в видеообращении 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.

В Кремле заявили, что это "заявление хорошего актера, потому что смысловой нагрузки в нем нет".

В свою очередь президент РФ сказал, что не против встретиться с ним, если президент Украины "решил восстанавливать российско-украинские отношения". Также Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге тему Донбасса стоит обсуждать в первую очередь не с ним, а с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".