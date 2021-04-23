В Киевской городской государственной администрации работают над тем, чтобы напрямую закупить вакцину от коронавируса, поскольку столица имеет для этого все юридические предпосылки.

Об этом со ссылкой на зампредседателя КГГА Анну Старостенко сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас город продолжает переговоры с несколькими производителями вакцин в условиях огромного дефицита препаратов для прививки в мире. Однако сегодня производители в первую очередь обеспечивают вакциной страны, которые ранее законтрактовали их поставку на уровне государств. Виталий Кличко для ведения переговоров использует все возможные личные связи", - сказала Старостенко.

По ее словам, Киевсовет первым в Украине проголосовал за возможность закупки вакцины городом напрямую. Эта статья расходов заложена в Городской целевой программе "Здоровье киевлян на 2020-2022 годы". 11 февраля Киевсовет выделил 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице.

"У города есть все юридические предпосылки для закупки вакцины от коронавируса направления у производителя, и столица продолжает работать над этим", - заявила Старостенко.

Напомним, на сегодня число вакцинированных от коронавируса украинцев превысило отметку в 508 000 человек.