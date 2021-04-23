В декларации сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова не указан двухэтажный особняк в Испании, которым он вместе с женой владеет около семи лет.

Об идет речь в программе "Схемы", видео обнародовано в Youtube.

В расследовании говорится, что вилла расположена в городке Хавеа, провинции Аликанте, на побережье Средиземного моря. Артур Герасимов и его жена Наталья Бухалова владеют виллой еще с 2013 года.

Площадь поместья составляет 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы, о чем свидетельствует запись в официальном испанском реестре прав на недвижимое имущество. На первом этаже расположены прихожая, коридор, спальня, кухня, галерея, ванная комната, гостиная, терраса и лестница на второй этаж. На втором - коридор, три спальни, ванная комната и две террасы.

В своей декларации за 2020 год Герасимов не указал, что вместе с женой владеет этой виллой в Испании.

Ориентировочная рыночная цена поместья может достигать более 10 миллионов гривен.

Ранее мы рассказывали, что Герасимов носит куртку с мехом койота почти за 30 000 гривен. Нардеп любит хорошие вещи, как его соратник и друг Петр Порошенко. Подробнее можно почитать в нашем материале.

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