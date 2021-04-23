Число вакцинированных от коронавируса украинцев превысило отметку в 508 000 человек
За минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 16 169 украинцев. По состоянию на сегодняшний день в нашей стране вакцинированы от Covid-19 уже 508 046 человек.
Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в столице - 1 679 человек. Меньше всего людей вакцинировали в Черниговской области (263).
По словам Степанова, прививки проводились 283 мобильными бригадами по иммунизации и 470 пунктами вакцинации. По состоянию на 22 апреля в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записалcь 485 700 человек.
Статистика вакцинации по регионам за прошлые сутки:
Киев - 1 679 прививок;
Винницкая область - 478 прививок;
Волынская область - 534 прививки;
Днепропетровская область - 1453 прививки;
Донецкая область - 352 прививки;
Житомирская область - 392 прививки;
Закарпатская - 791 прививки;
Запорожская область - 1 084 прививки;
Ивано-Франковская область - 436 прививок;
Киевская область - 646 прививок;
Кировоградская область - 335 прививок;
Луганская область - 311 прививок;
Львовская область - 859 прививок;
Николаевская область - 477 прививок;
Одесская область - 837 прививок;
Полтавская область - 616 прививок;
Ровенская область - 542 прививки;
Сумская область - 454 прививки;
Тернопольская область - 350 прививок;
Харьковская область - 918 прививок;
Херсонская область - 499 прививок;
Хмельницкая область - 720 прививок;
Черкасская область - 537 прививок;
Черновицкая область - 606 прививок;
Черниговская область - 263 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее мы рассказывали, что Кабмин опубликовал годовой план поставок вакцин от коронавируса.
Также сообщали, что в Украине зафиксирована четвертая смерть после прививки Covishield.