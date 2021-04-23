За минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 16 169 украинцев. По состоянию на сегодняшний день в нашей стране вакцинированы от Covid-19 уже 508 046 человек.

Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в столице - 1 679 человек. Меньше всего людей вакцинировали в Черниговской области (263).

По словам Степанова, прививки проводились 283 мобильными бригадами по иммунизации и 470 пунктами вакцинации. По состоянию на 22 апреля в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записалcь 485 700 человек.

Статистика вакцинации по регионам за прошлые сутки:

Киев - 1 679 прививок;

Винницкая область - 478 прививок;

Волынская область - 534 прививки;

Днепропетровская область - 1453 прививки;

Донецкая область - 352 прививки;

Житомирская область - 392 прививки;

Закарпатская - 791 прививки;

Запорожская область - 1 084 прививки;

Ивано-Франковская область - 436 прививок;

Киевская область - 646 прививок;

Кировоградская область - 335 прививок;

Луганская область - 311 прививок;

Львовская область - 859 прививок;

Николаевская область - 477 прививок;

Одесская область - 837 прививок;

Полтавская область - 616 прививок;

Ровенская область - 542 прививки;

Сумская область - 454 прививки;

Тернопольская область - 350 прививок;

Харьковская область - 918 прививок;

Херсонская область - 499 прививок;

Хмельницкая область - 720 прививок;

Черкасская область - 537 прививок;

Черновицкая область - 606 прививок;

Черниговская область - 263 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее мы рассказывали, что Кабмин опубликовал годовой план поставок вакцин от коронавируса.

Также сообщали, что в Украине зафиксирована четвертая смерть после прививки Covishield.