По состоянию на утро пятницы, 23 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 14 277 человек.

Напомним, что 22 апреля, в стране было выявлено 16 235 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки сократилось на 1 958 человек. Умерло за отчетный период 434 человека.

Сегодня установлен новый печальный антирекорд. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло отметки уже в 2 004 630 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 18 964 человека (с начала эпидемии - 1 552 267 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 591 ребенок и 277 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (1 137 человек), Львовской области (926), Днепропетровской области (1 296) и Киевской области (922).

В Киеве за сутки выявлено 1 269 новых случаев.

Ранее мы рассказывали, что Еврокомиссия может уже на этой неделе подать в суд на компанию AstraZeneca из-за задержки поставок вакцины.