Виктория Нуланд, чью кандидатуру на пост заместителя государственного секретаря направил в Сенат США президент Джо Байден, выступила на слушаниях и рассказала о своих приоритетах.

Во-первых она считает, что США и Европа должны выступить единым фронтом в усилиях по сдерживанию России. А во-вторых, она заявила, что Москва активно использует тему коррупции, чтобы ослабить Украину. Об этом передает Радио "Свобода".

"Первое, что нужно Украине, чтобы быть прочной, стабильной и суверенной страной, это преодолеть повальную коррупцию. Соединенные Штаты приложили большое количество усилий для этого. Но коррупция - это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать Украину изнутри и подкупать чиновников. Поэтому это в наших общих интересах - работать над этими проблемами. Поддержка Украины Конгрессом важна, но они сами должны предпринять определенные шаги, чтобы пройти этот путь", - заявила Виктория Нуланд.

Ранее "Страна" в материале "Пионерское лето Виктории Нуланд" рассказала, .как будущий зам госсекретаря США дралась с вожатой в лагере под Одессой.