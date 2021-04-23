Зам главы МИД Украины Божок направил жалобу Венедиктовой на ее прокурора. Документ
Егор Божок, заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы направил официальную жалобу генпрокурору Ирине Венедиктовой на действия ее подчиненного прокурора Александра Литвинюка.
Об этом сам Егор Божок сообщил в Тwitter и выложил копии документа, в котором просит рассмотреть изложенные им факты, дать действиям прокурора Литвинюка соответствующую юридическую оценку и провести служебную проверку его профессиональной деятельности.
"Подал Генпрокурору Венедиктовой жалобу на ее подчиненного прокурора. Дублирую здесь, чтобы "случайно" не потерялась в коридорах Генеральной прокуратуры Украины. Также обещаю опубликовать ответ, если ее получу", - написал замминистра.
Напомним, в июне 2020 года Кабмин отстранил Егора Божка от исполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел. Егор Божок проходил по делу, по которому ГБР вручило подозрение Петру Порошенко.
В Офисе генпрокурора сообщили, что по данным следствия, Порошенко в 2018 году путем издания якобы преступного приказа склонил военное должностное лицо к превышению им власти и служебных полномочий. Этим лицом и являлся Егор Божок, на тот момент глава Службы внешней разведки Украины.
В апреле 2021 года Егор Божок вернулся к исполнению обязанностей замминистра иностранных дел Украины в связи с тем, что суд его полностью реабилитировал.
Ранее "Страна" сообщала, что замглавы МИД Божок, который проходит по делу Порошенко, подал заявление об отстранении от должности.