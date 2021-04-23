Егор Божок, заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы направил официальную жалобу генпрокурору Ирине Венедиктовой на действия ее подчиненного прокурора Александра Литвинюка.

Об этом сам Егор Божок сообщил в Тwitter и выложил копии документа, в котором просит рассмотреть изложенные им факты, дать действиям прокурора Литвинюка соответствующую юридическую оценку и провести служебную проверку его профессиональной деятельности.

"Подал Генпрокурору Венедиктовой жалобу на ее подчиненного прокурора. Дублирую здесь, чтобы "случайно" не потерялась в коридорах Генеральной прокуратуры Украины. Также обещаю опубликовать ответ, если ее получу", - написал замминистра.

Напомним, в июне 2020 года Кабмин отстранил Егора Божка от исполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел. Егор Божок проходил по делу, по которому ГБР вручило подозрение Петру Порошенко.

В Офисе генпрокурора сообщили, что по данным следствия, Порошенко в 2018 году путем издания якобы преступного приказа склонил военное должностное лицо к превышению им власти и служебных полномочий. Этим лицом и являлся Егор Божок, на тот момент глава Службы внешней разведки Украины.

В апреле 2021 года Егор Божок вернулся к исполнению обязанностей замминистра иностранных дел Украины в связи с тем, что суд его полностью реабилитировал.

Ранее "Страна" сообщала, что замглавы МИД Божок, который проходит по делу Порошенко, подал заявление об отстранении от должности.