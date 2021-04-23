Сегодня, 23 апреля, сын герцога и герцогини Кембриджских Луи Артур Чарльз отмечает свой третий день рождения. Накануне этой даты любящие родители опубликовали в сети новую фотографию принца Луи.

Фото было сделано герцогиней в Кенсингтонском дворце незадолго до того, как Луи впервые отправился в детский сад Уилкокс в среду, 22 апреля. В этот же детский сад ходила сестра принца Луи принцесса Шарлотта. Его старший брат принц Джордж посещал детский сад Уэстакр в Норфолке, недалеко от загородного дома Кембриджей в Анмер-Холле, Сандрингем.

На фото маленький принц Луи сидит на двухколесном детском велосипеде с рюкзаком за плечами.

Принц Уильям и Кэтрин сообщили, что "рады" поделиться этой новостью и новым фото.

Напомним, что третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 в Лондоне. Он стал пятым в очереди на королевский престол Британии после своих деда, отца, старших брата и сестры.

Ранее "Страна" сообщала, что В Британии ответили Меган Маркл на обвинения королевской семьи в расизме.

Так же мы рассказывали, в каких нарядах повстречались герцогиня Кейт Миддлтон и Елена Зеленская.