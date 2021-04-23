Бывший премьер-министр России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью в которой дал свою оценку нынешним отношениям между Москвой и Вашингтоном.

Заместитель Путина по Совбезу считает, что отношения России и США по сути вернулись в эру холодной войны, а санкции и конфликтное противоборство ведут к "перманентной нестабильности" в мире.

Об этом передает РИА Новости.



"За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути - вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", - считает Дмитрий Медведев.



По словам зампреда Совбеза, "Россия сегодня, как и СССР в прошлом, всегда была в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту". Он упомянул о Карибском кризисе 1962 года - тогда ответом американцам стало развертывание СССР стратегического наступательного вооружения на Кубе. США в этих условиях пошли на дальнейшую конфронтацию - стянули военные корабли, взяли остров в морскую блокаду и даже готовили полноценное вторжение, продолжил Медведев.



Он полагает, что в рамках этого кризиса проявились два основных момента.



"Долгосрочный ответ - это не только появление ракет у берегов Соединенных Штатов. Прежде всего, это был показ и, что еще важнее, осознание западными странами инфраструктурных возможностей нашего государства по развертыванию в короткие сроки военных баз в любой точке мира", - пояснил зампред Совбеза.



Вторым таким аспектом стало то, что "ситуация, находящаяся "в пяти минутах от войны", была спасена лидерами двух сверхдержав, сохранившими трезвость оценки ситуации, признавшими и принявшими "мудрость" компромисса, а следовательно - готовыми идти на уступки", указал он.

Медведев отметил, что в какой-то момент лидеры общались напрямую, в какой-то нет, "но в любом случае между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов".

Ранее "Страна" сообщала, что посол США Салливан покинул Москву и улетел в Вашингтон для консультаций.