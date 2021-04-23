В соцсетях появились фото обысков, которые СБУ 22 апреля провела в киевском бизнес-центре "Миллениум", где находятся офисы Игоря Коломойского. По данным СМИ, обыски связаны с делом "Центрэнерго", в котором фигурируют структуры олигарха.

Фотографии опубликовал в Фейсбуке журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач.

Как сообщается, обыски начались в 20:30.

Одесское издание "Бабель" пишет, что к 00:00 возле бизнес-центра все еще находились пять автобусов с правоохранителями.

"Бабель" уточняет, что обыск СБУ проводила вместе с сотрудниками Департамента стратегических расследований Нацполиции в рамках дела "Центрэнерго".

Ранее "Страна" рассказывала, как связанные с Коломойским компании-прокладки заработали за полгода более 4 млрд гривен на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго".

Мы также писали, как олигарх пытался получить контроль над компанией, хотя лояльного ему руководителя "Центрэнерго" Владимира Потапенко заменили другим человеком.