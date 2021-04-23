Полиция Мариуполя задержала мужчину, который 22 апреля с топором забежал в супермаркет и повредил витрины и товар. Правоохранители открыли уголовное дело и выясняют обстоятельства происшествия.

Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

По данным правоохранителей, информация о буяне поступила линию 102 в четверг в 13:15. Полицейским рассказали, что в супермаркет в Приморском районе ворвался человек и с помощью топора крушит имущество.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили нарушителя - им оказался 35-летний местный житель.

По предварительной информации, мужчина совершил правонарушение из-за конфликта между своей женой и персоналом магазина. Работник сделал женщине замечание на то, что она находится в публичном месте без защитной маски во время карантина.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За это правонарушение предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас продолжаются оперативные и следственные действия.

В полиции подтвердили информацию, что в конце прошлого года мужчина уже попадал в поле ее зрения за аналогичное преступление. За него ему объявляли подозрение.

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