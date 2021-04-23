Вечером 22 апреля в Киеве состоялось общее заседание парламентской фракции "Слуга народа". Нардепы обсудили ряд вопросов, а также подготовку к внеочередному заседанию Верховной Рады. На него они планируют вынести вопрос о назначении министром энергетики Украины нынешнего вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.

"Депутаты заслушали доклад кандидата на должность министра энергетики Германа Галущенко. Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где он выступит перед народными избранниками, а вопрос его назначения вынесут на голосование в зал", – сообщила пресс-служба партии "Слуга народа" по результатам заседания поздно вечером 22 апреля.

По данным источника "Страны", у руководства "Слуги народа" достаточно голосов для успешного назначения Галущенко.

"Галущенко проходит на министра. Его пока окнули (то есть одобрили - Ред.). Вроде голосов хватает", - сообщил источник.

Также по заседании фракции обсуждались вопросы реагирования на скандал с участием нардепа Николая Тищенко, а также на поездку нардепа Евгения Шевченко в Беларусь на встречу с Лукашенко. По Шевченко: начать сбор подписей относительно его дальнейшего пребывания во фракции. По Тищенко: обязать его оплатить максимальный штраф. Но последнее решение ещё должен утвердить политсовет.

По данным "Страны", большинство народных "слуг" не хотят исключения Шевченко из фракции. На его контакты с Лукашенко смотрят скорее позитивно. По вопросу с Тищенко также никаких решений о его "каре" не было принято.