По украинской квоте в ООН выступил живущий в нашей стране лидер (инязор) народа эрзя Боляень Сыресь с обвинениями России в этноциде. Он заявил, что РФ проводит жестокую политику в отношении национальных меньшинств и призвал международное сообщество усилить давление на Москву.

Как сообщает пресс-служба Сыреся, об этом он сказал на ХХ сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Свое выступление он вел на родном для него языке.

Эрзянский лидер заявил, что его народ вымирает, а Россия всячески притесняет его права.

"За последние 30 лет эрзя из миллионной нации превратились в небольшую этническую группу на грани полного исчезновения. Без войны, без эпидемий и принудительных депортаций. В подобной ситуации оказались наши соседи по региону Идель-Урал: мокша, удмурты, мари, чуваши, башкиры и даже татары. Народам России запрещено иметь собственные политические партии, университеты или учиться в школах на родном языке. Только танцы в национальных костюмах. Те, кто борются за права своего народа, преследуются полицией как экстремисты или подвергаются принудительному лечению в психиатрических больницах", - сказал он .

По его словам, эрзя "может пережить пандемию COVID-19, но не может выжить в Российской Федерации". И только международное давление на Москву защитит его соплеменников "от последней фазы этноцида".

Он также предоставил секретариату форума заявление о нарушении прав коренных народов в Российской Федерации. В документе говорится о политически мотивированном преследовании татарского общественного центра и общественной организации "Башкорт". Кроме того, в нем перечисляются судебные процессы против лидеров татарского, ингушского, калмыцкого, черкесского и бурятского народов.

Его речь стала первым выступлением на официальном мероприятии ООН на языке эрзя.

Эрзя - это угро-финский народ, который живет в Мордовии и Чувашии. Эрзя считают себя отдельным народом, а название "мордва", объединяющее народы эрзя и мокша, - навязанным россиянами.

Боляень Сыресь (Александр Болькин) носит титул инязора, обозначающий в мордовских языках правителя. Он родился в Саранске, но живет в Украине, где возглавляет общество эрзя "Erźań val" и выступает соучредителем общественного движения "Свободный Идель-Урал".

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