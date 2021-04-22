Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что пока неизвестно, где находится похищенный 3 апреля в Молдове бывший украинский судья Николай Чаус. Также она сообщила, что Офис генпрокурора пока не завел уголовного дела о его пропаже.

Об этом Венедиктова сказала 22 апреля в эфире передачи "Право на власть" на канале "1+1".

"Где находится господин Чаус на сегодняшний день, мне как генеральному прокурору неизвестно. Если у нас будет зарегистрировано уголовное дело по этому вопросу, то органы досудебного расследования будут с этим разбираться", - сказала она.

Венедиктова добавила, что сегодня в отношении судьи есть дело в Национальном антикоррупционном бюро, а до экстрадиции Чауса в Украину оставались считанные дни.

"Поэтому это комментировать должно НАБУ, поскольку это будет их оценочное суждение", - заявила генпрокурор.

Как писала "Страна", в похищении Чауса подозревали украинскую разведку, однако она назвала это происшествие "провокацией российских спецслужб".

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