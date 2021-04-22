По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, в четверг, 22 апреля Служба безопасности Украины проводила обыски в столичном бизнес-центре "Миллениум".

Как известно, в этом бизнес-центре на улице Владимирской находятся офисы структур олигарха Игоря Коломойского.

В связи с чем осуществлялись обыски, пока неизвестно.

Чуть более года назад "Страна" рассказывала, как в связи с прослушкой тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука СБУ в рамках расследования этого дела ворвалась с обыском на телеканал Игоря Коломойского "1+1".

Мы также публиковали документы, подтверждающее, что СБУ в августе 2015 года просила суд установить прослушку телефонов главы группы "Приват" Коломойского. Олигарха подозревали в финансировании им "ДНР".