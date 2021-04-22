В четверг 22 апреля в Печерском суде Киева приняли 13 постановлений, которые санкционируют проведение Государственным бюро расследований обысков в квартире, доме, транспортных средствах, по месту работы и у родственников отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом передает ZN.UA со ссылкой на источники в КСУ. Также сообщается, что источники в Печерском суде это подтвердили.

По данным журналистов, у Тупицкого знают о предстоящих обысках, так как они достаточно долго противодействовали принятию решений об этом.

Сообщается, что обыски будут проведены в рамках уголовного производства в котором фигурирует Виктор Татьков – председатель Высшего хозяйственного суда Украины при президенте Викторе Януковиче.

Следствие инкриминирует Тупицкому подкуп свидетеля и дачу заведомо неправдивых показаний (ст. 386, ч.2 ст. 384 УК Украины).

Уведомление о подозрении Тупицкому подписывал замгенпрокурора Роман Говда, и 29 декабря оно было отправлено почтой в Конституционный суд.По мнению адвокатов, подозрение нельзя считать врученным, так как такая форма уведомления применима только к тем, кто находится розыске и чье местонахождение неизвестно правоохранителям.

За неделю до подписания подозрения «Схемы» опубликовали расследование об участии Тупицкого в событиях, которые привели к смене владельца завода в Зугрэсе, и опубликовали запись разговора Тупицкого с донецким бизнесменом Владиславом Дрегером.

Судя по записи, Тупицкий пытался убедить бизнесмена не давать показания о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода", в завладении которым подозревают Виктора Татькова. Бывший глава Высшего хозяйственного суда Украины скрывается от следствия в Австрии.

Авторы материала утверждают, что Тупицкий тоже мог получить долю в предприятии и оформил ее на доверенное лицо. С 2009 года миноритарным совладельцем завода стал Борис Румак, на имя которого Тупицкий выписывал доверенность на управлением его автомобилем.

Также мы разбирались, зачем Зеленский хочет ликвидировать другой суд, где оспаривают решения властей.

Как сообщала "Страна", в Верховном суде Украины перенесли на конец весны обжалование указа Зеленского об отставке Тупицкого. Заседание отложено до 12:00 20 мая.

Напомним, что 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого сроком на два месяца, а 28 февраля – еще на месяц. Формальным основанием стало ходатайство Офиса генпрокурора.

В КСУ указ назвали незаконным и пригрозили Зеленскому уголовной ответственностью за вмешательство в работу суда.

27 марта Зеленский подписал указ об отмене указа Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ. Тупицкий обжаловал указы президента в Верховном суде.

При этом в начале апреля в Конституционном суде Украины оспорили указы президента Украины Владимира Зеленского, которыми он отстранил от должности главу КСУ Александра Тупицкого и судью Александра Касминина.

Отправной точкой конфликта стало решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года об отмене положений антикоррупционной реформы. КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование судей, чиновников и депутатов, а также лишил полномочий НАПК.