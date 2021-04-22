После приглашения "глав "ДНР" и "ЛНР" президенту Владимиру Зеленскому провести переговоры на линии соприкосновения на Донбассе в Киеве ответили отказом от самой возможности таких переговоров.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что никаких переговоров ни с "ЛНР", ни с "ДНР" Киев вести не будет.

Об он сказал в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24".

"Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР", "ДНР" не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме "Фантастика на втором этаже". Но Путин сделал сегодня очень интересную вещь: он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал "с республиками "ЛНР/ДНР", которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений", - заявил Арестович.

Напомним, глава "ЛНР" Леонид Пасечник тоже выражал готовность встретиться с Зеленским на Донбассе.

Как сообщала "Страна", Зеленский в последнем своем видеообращении предложил главе РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе.

Путин ответил согласием, уточним, что готов ко встрече в Москве. А судьбу Донбасса призвал Зеленского обсуждать не с ним, а с "ЛДНР".