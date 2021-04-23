Учения закончились: Москва уводит войска от Украины

Российские войска начинают уходить от украинской границы. Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление, что учения окончены.

Почему заявление сделал именно Шойгу, очевидно: Москва ведь не раз говорила, что передвижение войск по российской территории – это внутренний вопрос, а потому и комментировать – прерогатива министра обороны, которому эти войска непосредственно подчинены. К тому же, в этом варианте отвод войск не выглядит как ответ на призывы западных политиков сделать это.

Впрочем, для Украины не так уж и важно, кто сделал объявление, – важно, что напряжение на восточной границе спадет. Надолго ли – неизвестно.

Несколько недель учений продемонстрировали, что подобным образом Путин может достигать целей, которых не удавалось достичь дипломатическими средствами: за это время украинская власть превратилась в сплошных пацифистов, которые хотят только мира, а Байден позвал Путина на встречу, чтобы обсудить все проблемы в отношениях двух стран.

Учитывая тот факт, что целый ряд вопросов в отношении Украины Кремль все еще считает нерешенным (и эскалация на Донбассе продолжается), новые "учения" могут быть объявлены в любой момент.

Что касается дипломатии, то Путин в ней, похоже, окончательно разочаровался. Вчера он дал ответ на предложение Владимира Зеленского встретиться "в любой точке Донбасса": российский президент позвал украинского в Москву, но для обсуждения отношений между двумя странами, а вот по вопросу Донбасса он отослал его встречаться с лидерами "ДНР" и "ЛНР". Если охарактеризовать этот ответ кратко, то Путин Зеленского просто послал, потому что ясно, что Банковая на такие условия не согласится.

Так что надеяться на дипломатию на высшем уровне больше не стоит. Если только не вмешается Запад и вынудит Киев выполнить Минские соглашения.

Удар SWIFTом: Украина требует новых санкций против России

Кулеба хочет отключить Россию от Swift. Фото: www.albawaba.com

В самом Киеве тоже ждут вмешательства Запада, но – другого. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о том, что на встречах с госсекретарем США и европейскими коллегами призвал Запад ввести новый пакет санкций против России, в том числе – отключив ее от международной платежной системы SWIFT.

Почему украинская власть выступает с подобной инициативой, понятно: в Киеве видят, что нынешние санкции недостаточно сильны, чтобы заставить Москву изменить внешнеполитический курс, а потому хотят их усиления.

Однако проблема в том, что у Запада, судя по всему, вообще нет рычагов, чтобы воздействовать на Россию в той мере, в которой хочет Киев. SWIFT – это аргумент из "последнего пакета", который Штаты и Евросоюз держат на самый крайний случай. Однако даже он, при всей проблемности для России, не является панацеей.

Безусловно, исключение из глобальной платежной системы создаст сложности для российской международной торговли, однако эта торговля существовала и до рождения SWIFT, а значит, может вернуться в "доисторические" времена. До тех пор, пока заинтересованные стороны не создадут свой аналог платежной системы для международных расчетов. А в случае отключения от SWIFT это будет неизбежно. Причем пример России покажет необходимость этого и для всех других стран, которые также могут потенциально стать объектами подобных санкций.

Что касается россиян, то большинство из них вообще разницы не почувствует: внутри страны они перейдут на национальную платежную систему, а за рубеж будут ездить с наличкой (как это многие делают и сейчас).

Поэтому даже "последний пакет" аргументом для Кремля не станет. Настоящим сдерживающим фактором мог бы стать только военный, но Запад за последние недели ясно дал понять, что такого пакета в его резерве вообще нет. А потому можно утверждать, что санкционная политика себя уже исчерпала. Правда, альтернатива ей пока еще не найдена.

Почему Зеленский прощает радикалов за "лоха"

А Банковая тем временем, похоже, исчерпала свой запас решительности. Вчера Апелляционный суд Киева отменил круглосуточный домашний арест для Романа Ратушного – одного из тех "активистов", которые 20 марта устроили погром Офиса президента, побив стекла и разрисовав стены.

Это был плевок в лицо, за который любая серьезная власть ответила бы жестким ударом. Но нынешняя украинская власть оказалась на него не способна.

Не случайно параллельно с процессом амнистии погромщиков уже выпущен на свободу (при наличии приговора!) одесский радикал-убийца Сергей Стерненко, при этом все говорят о том, что в апелляционной инстанции следует ожидать отмены обвинительного вердикта суда и полной реабилитации преступника.

Страхи Зеленского понятны. Он не просто боится радикалов – он боится, что, вступив с ними в конфликт, останется в этом конфликте один на один, не имея поддержи ни внутри страны, ни на Западе.

Собственно, в этом виноват сам президент, который за два года растерял своих сторонников образца 2019 года, поскольку отказался от своих обещаний того периода. И теперь в случае противостояния с ультраправыми радикалами у него действительно может не оказаться поддержки. А потому остается только одно – капитуляция перед ними.

Через все это прошел в свое время и Петр Порошенко, начинавший как миротворец и закончивший как навязанный националистическому крылу лидер. В этом плане для Зеленского ситуация еще хуже: потеснить Порошенко не получится, а другой ниши для политика, ставшего на порошенковские рельсы, нет.

Нужно опять возвращаться к развилке, на которой началась накатанная дорожка Петра Алексеевича. Но для этого необходимо мужество, с которым у Зеленского проблемы.

Лукашенко анонсировал интеграцию

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Администрация президента России

Если у украинского президента хотя бы теоретический выбор еще существует, то у белорусского возможности для маневра, похоже, закончились. Вчера Александр Лукашенко объявил о том, что на осень готовится подписание нового пакета соглашений по Союзному договору между Россией и Белоруссией. Содержание Александр Григорьевич анонсировать не стал, ограничившись кратким упоминанием о сфере обороны. Но можно не сомневаться, что оно, это содержание, будет сенсационным.

Этого шага Бацька избегал в течение четверти века. Подписывал всевозможные союзные договоры и другие документы с громким названием, но пустым содержанием, – в общем, делал что угодно, лишь бы продлить статус кво, когда Россия дает экономические преференции, а взамен практически ничего не получает.

Все эти десятилетия подобная политика была успешной, потому что Лукашенко имел запасной аэродром, с которого в случае чего летел в Брюссель и там представал проевропейским политиком – до того момента, когда получал очередные экономические преференции в обмен на отказ от "проевропейского" имиджа.

Подобной хитростью можно только восхищаться (Януковича, в отличие от Бацьки, хватило только на три с половиной года), однако однажды ей должен был наступить конец. И он наступил, причем благодаря Западу, который решил заменить псевдоевропейский режим на настоящий прозападный. И в результате отрезал Лукашенко путь на Запад, закрыв его "запасной аэродром" на вечный карантин.

Не исключено, что Александр Григорьевич лелеет тайную надежду, что за предстоящие до осени четыре месяца все же произойдет какое-то чудо, которое позволит избежать подписания анонсированных соглашений. Но сложно даже представить, что это может быть за чудо.

Суперлига: конец фильма

Флорентино Перес. Фото: AS

Вчера пал последний рубеж, сохранявший идею футбольной Суперлиги на плаву: президент мадридского "Реала" и главный инициатор проекта Флорентино Перес в своем интервью признал, что на данный момент эта идея приказала долго жить. Правда, он тут же сказал, что в принципе Суперлига не умерла и в будущем станет-таки реальностью, – что является одновременно и оправданием, и, в общем-то, правдивым прогнозом. Но очень расплывчатым.

Параллельно с этим заявление сделала "Барселона", которая инициатором не была, но и полностью оружие складывать не стала: там сообщили, что смирились с давлением, но не считают свои действия противозаконными.

Интересно, что вообще никак не прокомментировали ситуацию два итальянских клуба из несостоявшейся Суперлиги – "Ювентус" и "Милан": они просто делают вид, что ничего этого не было.

Но самое интересное, конечно, в том, будет ли делать вид, что ничего не было, УЕФА. Это должно стать известно сегодня, когда могут быть приняты (или не приняты) решения по Лиге чемпионов-2021.

Учитывая сложившуюся ситуацию, всех трех "проштрафившихся" участников полуфинала – "Манчестер Сити", "Челси" и "Реал" – могут амнистировать. Но могут показательно наказать, к примеру, "Реал", который так и не признался в "заблуждениях". В общем, не будем гадать и подождем, что скажет празднующий победу УЕФА.