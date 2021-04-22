Политическая партия "Слуга народа" опубликовала официальное сообщение о заседании своей фракции, которое состоялось сегодня, 22 апреля.

Отчет опубликован на официальном сайте политсилы.

В нем говорится, что по Тищенко и Шевченко приняты следующие решения. По Шевченко: начать сбор подписей относительно его дальнейшего пребывания во фракции. По Тищенко: обязать его оплатить максимальный штраф. Но последнее решение ещё должен утвердить политсовет.

Кроме того, депутаты заслушали доклад кандидата на должность министра энергетики Германа Галущенко. Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед нардепами, которые будут голосовать за его назначение.

В тоже время сами депутаты, которые присутствовали на заседании фракции, сообщали "Стране", что никаких решений там ни по Тищенко, ни по Шевченко не принималось.

По словам источников, нардепы обсудили поездку Евгения Шевченко в Беларусь к Александру Лукашенко. Но вопрос о его исключении из фракции поднял сам Шевченко - мол, если хотите, то исключайте.

Что касается Тищенко, то Давид Арахамия предложил три наказания для него: максимальный штраф за нарушение карантина, поездка на фронт и передача военным чего-нибудь нужного и полезного, начало разбирательства по партийной линии. Но никаких голосований по этому поводу не устраивалось.