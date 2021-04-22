В США в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 года зарегистрировано крайне мало случаев заражения гриппом - согласно статистике, почти в 21 тысячу раз меньше, чем за сезон 2019-2020.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

По данным CDC, по всей стране заболеваемость гриппом и связанная с ним смертность достигли исторического минимума. В текущем сезоне в США произошла всего одна детская смерть от гриппа. В целом, по оценкам CDC, в сезон было зарегистрировано около 1 822 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Для сравнения, в прошлый сезон таких было 38 миллионов (что сопоставимо с числом зараженных коронавирусом в США за все время пандемии - почти 33 миллиона).

Также упало и количество госпитализаций, связанных с гриппом.

А согласно информации департамента здравоохранения штата Вашингтон, в сезоне 2020-2021 годов смертей от гриппа в штате Вашингтон вообще не зарегистрировано. Это произошло впервые за сто лет. В прошлом сезоне в штате от гриппа скончалось 114 человек.

"Этот год действительно стал историческим минимумом для гриппа. Мой самый главный вывод из всего этого заключается в том, что многие из мер, которые мы соблюдаем сейчас - маски, физическое дистанцирование, изоляция дома при признаках ОРВИ - действительно эффективны в предотвращении распространения инфекций", - сказала специалист по инфекционным заболеваниям Вашингтонского университета доктор Нандита Мани.

Закрытие школ также, вероятно, сыграло свою роль в падении статистики, поскольку, по данным исследований, дети передают вирус гриппа активнее, чем короанвирус.

По словам экспертов, в оценке заболеваемости гриппом следует сделать скидку на то, что на фоне коронавируса некоторые случаи гриппа остались невыявленными. Однако это не отменяет факта резкого снижения заболеваемости.

Похожая картина наблюдалась в январе в Украине: эксперты не нашли ни одного случая гриппа за вторую неделю этого месяца.

Тогда же в России заявили, что в стране такого заболевания, как обычный сезонный грипп нет.