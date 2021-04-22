Власти России оперативно ответят Словакии на высылку трех своих дипломатов. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает Интерфакс-Россия.

"Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы (столица Словакии - Ред.), решившей проявить псевдосолидарность с Прагой (столица Чехии - Ред.) по сфабрикованному делу", - сказала представитель России.

При этом Захарова подчеркнула, что ответ не заставит себя ждать.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Кроме того, Чехия призывала европейских партнеров поступить так же.

Захарова сказала, что российская сторона готова отреагировать и на возможную скоординированную высылку дипломатов из других стран ЕС.

Олеся Медведева в "Ясно.Понятно" разбиралась в подоплеке скандала в Чехии, который сейчас затронул и Братиславу.

Напомним, что на фоне обвинений Петрова и Боширова во взрыве складов власти Чехии отказали российскому "Росатому" в участии в выгодном тендере на строительство АЭС на 6 млрд. евро.