В МИД РФ разочаровались действиями Братиславы, которая выслала российских дипломатов и пообещали дать ответ
Власти России оперативно ответят Словакии на высылку трех своих дипломатов. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает Интерфакс-Россия.
"Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы (столица Словакии - Ред.), решившей проявить псевдосолидарность с Прагой (столица Чехии - Ред.) по сфабрикованному делу", - сказала представитель России.
При этом Захарова подчеркнула, что ответ не заставит себя ждать.
Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Кроме того, Чехия призывала европейских партнеров поступить так же.
Захарова сказала, что российская сторона готова отреагировать и на возможную скоординированную высылку дипломатов из других стран ЕС.
Олеся Медведева в "Ясно.Понятно" разбиралась в подоплеке скандала в Чехии, который сейчас затронул и Братиславу.
Напомним, что на фоне обвинений Петрова и Боширова во взрыве складов власти Чехии отказали российскому "Росатому" в участии в выгодном тендере на строительство АЭС на 6 млрд. евро.