В Киеве завершилось заседание фракции "Слуги народа".

Источник во фракции рассказал "Стране" об итогах мероприятия.

Во-первых, нардепы обсудили поездку Евгения Шевченко в Беларусь к Александру Лукашенко. Причем вопрос об исключении парламентария из фракции вообще не стоял. Просто его пожурили за поступок.

Источник уточнил, что вопрос об исключении из фракции Шевченко поднимался самым Шевченко.

"Он сказал, что мол можете поставить этот вопрос на голосование. Без проблем. Но окончательного решения по этому поводу нет. Непонятно, что вообще с этой ситуацией. Но большинство депутатов не хотят его исключать. Он позитивнее, чем Коля. Даже хорошо, что у Шевченко есть какие-то взаимоотношения с Лукашенко. Нужно как-то выравнивать всю эту историю", — сообщил источник.

Во-вторых, "слуги" рассмотрели кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики.

"Галущенко проходит на министра. Его пока окнули (то есть одобрили - Ред.). Вроде голосов хватает", - сообщил источник.

Затем нардепы принялись рассматривать вопрос по вечеринке Николая Тищенко во время локдауна. Тищенко держал ответ перед товарищами по партии.

"Если коротко: просил понять и простить. Ведь он у нас за мир во всем мире, и Закарпатье. Говорит, как ему сложно перестроиться с прошлой жизни в политическую. Богуцкая вступилась за него и начала рассказывать, какой плохой человек тот, кто снимал на видео этот праздник", - рассказал источник.

Еще один депутат назвал выступление Тищенко потоком сознания.

"Он говорит, как всех любит. Рассказывал, как открывает дверь Марьяне Безуглой и любит шутки Богдана Яременко. Просил прощения у всех за то, что подставил. Сказал, что они праздновали в номерах в отеле. Приехал его племянник и так далее. Это была феноменальная по своей тупости речь", - поделился впечатлениями депутат.

По словам нашего источника, Давид Арахамия предложил три кары для Тищенко:

Максимальный штраф за нарушение карантина. Поездка на фронт и передача военным чего-нибудь нужного и полезного. Начало разбирательства по партийной линии.

Однако в итоге, впрочем, никаких решений депутаты не приняли и разошлись.

Напомним, депутат Шевченко ездил в Минск на встречу с президентом Лукашенко 20 апреля, чтобы "наладить межпарламентские контакты".

Ранее "Страна" подробно писала о вечеринке, которую в закрытом на локдаун Киеве устроил Тищенко по случаю дня рождения жены.

Мы также рассказывали, что "слугам" разослали биографию кандидата на пост главы Минэнерго Германа Галущенко.