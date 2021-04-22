Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, недавно совершивший визит к президенту Беларуси Александру Лукашенко, готов создать свою политическую силу в случае исключения из нынешней.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" вечером 22 апреля на фоне скандала из-за недавней поездки к Лукашенко.

"Если меня фракция исключит - буду создавать свой политический проект. Если нет - поеду дальше по президентам других стран", - сказал Шевченко.

В ответ на это глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что "надо отпускать людей, которые хотят в свободное плавание".

Видео: youtube.com/Україна 24

Мы разбирались, зачем депутат от "Слуги народа" Шевченко встречался с Лукашенко в Минске. Напомним, что по словам Шевченко, на встречу в Беларусь его пригласил лично президент Лукашенко.