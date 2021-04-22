В Украине промышленное производство продемонстрировало рост на 2,1%, а с учетом корректировки в зависимости от календарных дней - на 2,4%. Это произошло в марте впервые с начала года.

Такие данные приводит Госкомстат.

По сравнению с февралем текущего года индекс промышленной продукции вырос на 1,8%, а по сравнению с мартом 2020 года - на 2,4%.

Однако в течение первого квартала 2021 года по сравнению с показателями соответствующего периода 2020 года промпроизводство сократилось на 2%. В январе-марте 2021 года по сравнению с январем-мартом 2020-го индекс промышленной продукции составил 98%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 97,2%, перерабатывающей - 96,7%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 104,1%.

Индекс промышленной продукции - показатель динамики объема промышленного производства, средневзвешенная величина из соответствующих индивидуальных индексов по каждому товару. Расчет базируется на данных о динамике производства видов продукции и структуре валовой добавленной стоимости по видам промышленной деятельности за базисный год (2016 = 100%).

Как писала "Страна", в январе украинское промпроизводство упало почти на 4%.

Мы также сообщали, что реальный ВВП Украины в 2020 году снизился на 4%.