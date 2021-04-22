"Глава "ДНР" Денис Пушилин пригласил президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры на линии соприкосновения на Донбассе и "не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек".

Об этом Пушилин заявил в своем видеообращении.

"Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами", - заявил Пушилин.

Также он предложил Зеленскому и альтернативный вариант, а именно "онлайн-дебаты".

"Впрочем, если Вам все-таки не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично, мы с Леонидом Ивановичем (Пасечником - Ред.) готовы и к дебатам с Вами в формате онлайн. Публичным дебатам. Чтобы все мировое сообщество имело возможность видеть и слышать, кто выдвигает реально мирные предложения, а кто просто создает хайп, а на самом деле совершенно не заинтересован в мирном урегулировании. Подчеркиваю: Вашими монологами мы сыты по горло, мы требуем диалога. Мы требуем, чтобы нас услышали, чтобы наконец-то прекратили обстрелы и начали говорить с нами о том, как мы дальше будем соседствовать друг с другом", - сказал Пушилин.

На видео Пушилин обращается к Зеленскому с 3:37

Напомним, глава "ЛНР" Леонид Пасечник также заявил о готовности встретиться с Зеленским на Донбассе.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил главе РФ Владимиру Путину встретиться в Донбассе.

Путин сегодня сказал, что готов встретиться с ним в Москве. Также он посоветовал Зеленскому обсуждать Донбасс не с ним, а с "ЛДНР".