Пока Украина отказывается от российских вакцин против коронавируса, включая самую известную "Спутник V", ею начнет прививаться очередная зарубежная страна. Турция объявила, что в ближайшее время приступит к использованию этого препарата.

Как передает "РИА Новости", об этом сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Сейчас у нас используются две вакцины, и мы работаем над тем, чтобы увеличить их число. В ближайшее время в наш арсенал войдет российская вакцина "Спутник V", - сказал Коджа журналистам 22 апреля.

Вакцинация от коронавируса в Турции стартовала 14 января. Пока в стране зарегистрированы две вакцины: от компаний Pfizer и Sinovac. По официальным данным, в стране полностью вакцинированы чуть менее восьми миллионов человек, что составляет 10 процентов населения.

Как писала "Страна", недавно в Китае договорились о производстве у себя российского "Спутника V".

Между тем Россия уже в мае может зарегистрировать вакцину "Спутник Лайт", а к концу года планируется производить более 30 млн доз в месяц.