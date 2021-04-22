В ЦИК Украины официально признали победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах народных депутатов.

Об этом вечером 22 апреля сообщает пресс-служба "Гражданской сети ОПОРА".

"Василий Вирастюк официально избран нардепом. ЦИК установила результаты выборов в округе №87 и признала кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины", - сообщили в "Опоре".

Сообщается, что согласно протоколу окружной избирательной комиссии Вирастюк набрал 15 536 голосов избирателей или 31,25% голосов.

Фото: twitter.com/opora

На округе №87 конкуренты Вирастюка Александр Шевченко "За будущее" и Руслан Кошулинский "Свобода" набрали 29,69% и, соответственно, 28,86% голосов.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Украины на заседании 5 апреля признали выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. Эти решения были обжалованы.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными. В гражданской сети "Опора" сообщили, что на некоторых их них по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко. При этом представители "Слуг народа" обвинили кандидата Шевченко во лжи.

Напомним, что 16 апреля в ЦИК приняли для обработки протокол окружной избирательной комиссии №87 с пометкой "Уточненный". Глава комиссии Олег Диденко рассказал о наличии двух судебных дел относительно составления уточненного протокола окружной комиссией.