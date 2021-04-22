Слуга народа Николай Тищенко уверяет, что не нарушал карантин во время вечеринки в ресторане отеля Fairmont в разгар локдауна, а скандал вокруг этого считает заказным.

Об этом он рассказал журналистам PavlovskyNews, встретившим его на выходе из Офиса президента.

По его словам, салют возле отеля, где проходила вечеринка, стал для Тищенко полной неожиданностью и сюрпризом, а сам он не имеет никакого отношения к этому действу.

"Мы ничего не праздновали в течение двух лет. У меня молодая семья. Я ценю эти отношения. Я их долго искал и боролся за них. Я хочу жить и хочу такую же жизнь сделать для своих избирателей. Но это моя личная жизнь. Я живу в своей стране и строю ее. Если вы хотите еще и жить в моей постели, то я не готов пустить всю страну в свою постель", - заявил Тищенко и добавил, что готов понести наказание.

Напомним, что нардеп Тищенко закатил вечеринку на день рождения жены в ресторане во время локдауна. Празднование проходило в ресторане киевского отеля Fairmont.

В связи с этим полиция открыла уголовное дело. Также мы публиковали, что думают "слуги народа" о подпольной вечеринке Тищенко в разгар локдауна.

"Страна" обнародовала реакцию самого нардепа на проведенное мероприятие. Тищенко прокомментировал скандальное празднование спустя два дня. В то же время, его жена заверила, что по поводу законности мероприятия "адвокаты и юристы давно дали ответ" и разложили все по полочкам.