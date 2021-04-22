Лидер профсоюза "Альянс врачей" и соратница Алексея Навального заявила, что обратится к оппозиционеру с просьбой прекратить голодовку, которую он объявил в конце марта.

Об этом сообщает Reuters.

"Это уже победа, мы этого все-таки добились, поэтому мы понимаем, что надо уже прекращать голодовку. Ее продолжение уже будет опасно для его жизни и здоровья. Мы написали такое обращение (с призывом прекратить голодовку - Ред.). Надеюсь, до Алексея оно дойдет завтра", - сказала Васильева.

Она добавила, что надеется, что завтра же Навальный и прекратит голодовку.

Васильева также рассказала, что 20 апреля политика отвозили в больницу во Владимире, где его осмотрели нефролог, невролог и нейрохирург. По ее словам, вечером 22 апреля независимые врачи проведут консилиум по итогам осмотра и объявят свое заключение в пятницу.

Между тем в Твиттере "Альянса врачей" (к слову, профсоюз в России включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) был опубликован текст обращения к Навальному. Но затем он исчез из-за технических неполадок. Однако его продублировал Твиттер "Команда Анастасии Васильевой".

"...Мы понимаем, что дальнейшее голодание может нанести существенный вред здоровью А.А. Навального и может привести к самому печальному исходу - к смерти. Учитывая симптомы почечной недостаточности, тяжелую неврологическую симптоматику, тяжелую гипонатриемию, которая может привести к диффузному отеку мозга, дальнейшим тяжелым неврологическим нарушениям в виде судорожного синдрома и угнетения сознания до уровня комы мы понимаем: если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого", - говорится в тексте.

"Таким образом, мы, как лечащие врачи, обращаемся к Алексею Навальному и просим немедленно прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья, и считаем факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для этого", - также сказано в обращении.

Ранее "Страна" сообщала, что Навальный, со слов его жены, похудел до 76 кг при росте 190 см и говорит с трудом, но сдаваться не собирается.

Мы также подробно освещали очередной митинг в поддержку сидящего оппозиционера.