Бывший первый заместитель секретаря СНБО, предприниматель Олег Гладковский обвинил НАБУ в преследовании своей семьи и решил подать в суд на это ведомство. Об этом сообщается на сайте корпорации "Богдан", основателем которой является Гладковский.

"Двухлетнее преследование семьи Гладковских, которое имело место в разных формах процессуального террора, должно получить правовую оценку - такова реакция господина Гладковского на события последних суток", - говорится в сообщении.

По мнению Гладковского, в правовой оценке нуждаются и публикации "ложных данных со стороны НАБУ, предоставляемых обществу в виде свершившихся фактов, а на самом деле являющихся только свободным размышлением на заданную руководством правоохранительных органов тему".

"Уже два года НАБУ пытается доказать вину членов семьи Гладковских и на этом пути не гнушается ни черным пиаром, ни провокациями. Обществу скармливают вымышленные или додуманные факты в угоду политической целесообразности. При этом объективное расследование по делам так и не прослеживается", - цитируют в сообщении Гладковского.

Напомним, сегодня стало известно, что НАБУ объявило в розыск сына экс-замсекретаря СНБО Игоря Гладковского, который является фигурантом дела о коррупции в Укроборонпроме.

По данным следствия Гладковский-младший вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Следствие настаивает, что "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома".

За один из таких договоров подозреваемый по делу получил 950 000 грн неправомерной выгоды.

По делу хищений в Укроборонпроме проходит и сам бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский. Его подозревают в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 миллионов гривен.