"Стране" стало известно имя мужчины, который разнес топором кассы в одном из супермаркетов Мариуполя, где у его жены возник конфликт из-за отсутствия маски.

Это Иосиф Ломтадзе 1985 года рождения.

"Местный активист, живет в Мариуполе", - сообщил "Стране" источник.

Его жену, из-за которой началась история разгрома супермаркета, зовут Юлия. У пары есть сын школьного возраста.

Жена Ломтадзе Юлия

У Ломтадзе есть страница в Фейсбуке.

Именно здесь он и опубликовал (правда, потом удалил) сообщение с видео о погроме в супермаркете: "Разносим преступников и спекулянтов АТБ, в котором за 10 минут до этого какой то п@д@р из-за маски ударил мою жену и сбежал как последняя шл@@а! В это время с ней были наши дети! Я вы@@у твою душу и заставлю публично от@@@ать всю твою семью! За то что ты сделал!".

Судя по перепостам в соцсети, 35-летний мужчина придерживается левых взглядов, симпатизирует Иосифу Сталину, а также является противником вакцинации против коронавируса.

Записи Иосифа в Фейсбуке - в основном перепосты

Конфликты из-за средств индивидуальной защиты во время пандемии не редкость, причем не только в Украине. Например, летом в самолете, выполняющем рейс на Ибицу, произошла драка после того, как один из пассажиров отказался надевать маску.

А в метрополитене Харькова произошла массовая драка прямо в вагоне после требования работников станции к пассажиру надеть защитную маску.