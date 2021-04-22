Глава непризнанной "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется!" - цитирует агентство Пасечника.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил главе РФ Владимиру Путину встретиться в Донбассе.

Путин сегодня сказал, что готов встретиться с ним в Москве. Также он посоветовал Зеленскому обсуждать Донбасс не с ним, а с "ЛДНР".

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