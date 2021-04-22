В четверг, 22 апреля, народные депутаты от "Слуги народа" собрались на очередное заседание фракции. В эти минуты представители пропрезидентской партии обсуждают скандал вокруг поездки нардепа Евгения Шевченко на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Никаких конкретных решений по этому поводу нардепы пока не приняли.

Об этом сообщил источник "Страны" во фракции.

"Пока никаких решений нет. Рассматриваем вопрос поездки Евгения Шевченко в Беларусь", - сказал собеседник.

По его словам, вопрос о вечеринке, которую "слуга народа" Николай Тищенко устроил во время тотального карантина в Киеве, пока не рассматривался.

Напомним, депутат Шевченко, которого в 2019 году травили коллеги по фракции за выступление на российском ТВ, приехал в Минск на встречу с президентом Лукашенко утром, 20 апреля. По словам Шевченко, в ходе встречи с белорусским лидером он "хотел наладить межпарламентские контакты, так как сейчас практически все связи прерваны".

Ранее "Страна" сообщала, что на сегодняшнем заседании фракции нардепы обсудят скандал вокруг вечеринки, которую в закрытом на локдаун Киеве устроил представитель пропрезидентской фракции Николай Тищенко, а также рассмотрят кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко на пост министра энергетики вместо ушедшего в отставку Юрия Витренко.