63 сотрудника посольства РФ в Праге вместе с членами семей должны покинуть Чехию. Об этом заявил, министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в эфире чешского телевидения, передает ТАСС.



"Речь идет о 63 сотрудниках российского посольства, которые покинут Чехию с членами семей", - сказал Кулганек.

Ранее он сообщил, что Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве число российских сотрудников в посольстве РФ в Праге.

"Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием штата нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей из Чехии до конца мая", - сказал министр.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

В свою очередь Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны.

Также мы писали, что Сенат Чехии призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией и максимально сократить число сотрудников посольства РФ в Праге.