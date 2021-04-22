"Баба с возу - коню легче". Лукашенко назвал "несусветной глупостью" идею переноса ТКГ из Минска
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предложения Украины по переносу переговорной площадки по Донбассу из Минска имеют цель похоронить Минские соглашения.
Об этом белорусский лидер сказал на совместной пресс-конференции в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 22 апреля.
"Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то это предлагал. Если Владимир Владимирович (Путин - Ред.), Зеленский, другие вовлеченные в этот вопрос согласны, конечно, группа будет работать в другом месте", - сказал он.
"Ну а вообще, как у нас говорят, баба с возу - коню легче", - добавил Лукашенко.
Затем президент Беларуси заметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске "говорит о намерении похоронить минские соглашения".
По словам же Путина, Минск предоставил участникам переговорного процесса площадку и никак не вмешивался в диалог, но теперь украинская сторона, возможно, ищет причины "уклониться от обсуждения проблемы Донбасса" в утвержденном формате.
"Причины не работать в этой очень важной сфере всегда можно найти", - заявил Путин.
Ранее на той же пресс-конференции Путин ответил на предложение Владимира Зеленского о встрече.
А Лукашенко упрекнул президента Украины в недипломатичном поведении.
Разговоры в Киеве о переносе переговоров из Минска идут с прошлого лета. Сначала представители Украины мотивировали свое желание сменить площадку протестами в Беларуси. Потом - тем, что якобы Лукашенко говорит об Украине некрасивые вещи.