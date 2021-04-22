Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предложения Украины по переносу переговорной площадки по Донбассу из Минска имеют цель похоронить Минские соглашения.

Об этом белорусский лидер сказал на совместной пресс-конференции в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 22 апреля.

"Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то это предлагал. Если Владимир Владимирович (Путин - Ред.), Зеленский, другие вовлеченные в этот вопрос согласны, конечно, группа будет работать в другом месте", - сказал он.

"Ну а вообще, как у нас говорят, баба с возу - коню легче", - добавил Лукашенко.

Затем президент Беларуси заметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске "говорит о намерении похоронить минские соглашения".

По словам же Путина, Минск предоставил участникам переговорного процесса площадку и никак не вмешивался в диалог, но теперь украинская сторона, возможно, ищет причины "уклониться от обсуждения проблемы Донбасса" в утвержденном формате.

"Причины не работать в этой очень важной сфере всегда можно найти", - заявил Путин.

Ранее на той же пресс-конференции Путин ответил на предложение Владимира Зеленского о встрече.

А Лукашенко упрекнул президента Украины в недипломатичном поведении.

Разговоры в Киеве о переносе переговоров из Минска идут с прошлого лета. Сначала представители Украины мотивировали свое желание сменить площадку протестами в Беларуси. Потом - тем, что якобы Лукашенко говорит об Украине некрасивые вещи.