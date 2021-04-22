Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "пора уже научиться дипломатично себя вести".

Так он отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что главе украинского государства стоило бы изначально вступить в переговоры по Донбассу с главами "ЛДНР", прежде чем предлагать там встретиться российскому руководству.

"Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому пора уже научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего", - сказал белорусский лидер.

Напомним, как писала "Страна", в своем видеообращении 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили об инициативе Зеленского, однако нет уверенности, было ли время у российского лидера на ознакомление с ней, так как всю ночь он готовился к выступлению с посланием Федеральному собранию.

Сегодня Путин и Лукашенко проводят в Москве двусторонние переговоры, в ходе которых планируется обсудить перспективы развития Союзного государства России и Беларуси.