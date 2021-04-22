Президент России Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому тему Донбасса стоит обсуждать в первую очередь не с ним, а с "ЛНР" и "ДНР".

Об этом глава Кремля заявил 22 апреля во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Путин сказал, что не против встретиться с Зеленским, как тот предлагал на днях, если президент Украины "решил восстанавливать российско-украинские отношения".

"Что мы можем обсуждать на этой встрече? Если это касается Донбасса, то руководство Украины должно встречаться с руководителями "республик" "ДНР" и "ЛНР", а потом уже обсуждать эти проблемы с другими странами, которой является Россия. Если речь о двусторонних отношениях, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - заявил Путин.

Напомним, в видеообращении 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.

Как сообщала "Страна", в тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько месяцев назад пытался связаться по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым, однако на его запрос о встрече не отреагировали. На это в МИД РФ посоветовали Кулебе звонить в Донецк и Луганск.