В четверг, 22 апреля, во время встречи президентов России и Беларуси в Москве, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили предстоящий форум регионов Российской Федерации и Беларуси, который пройдет в июне, а также договоренности по Союзному государству.

Видео со встречи лидеров государств транслировалось в YouTube.

"У нас форум регионов в июне в Московской области, а затем мы примем решение по заседанию Высшего государственного совета осенью. На котором мы уже сможем формализовать все наши договоренности, подписав определенные документы", - сказал Лукашенко.

По его словам, уже согласовано на уровне правительства около 26 Союзных программ, осталось согласовать еще "2-3 серьезные программы экономического характера", в частности речь идет о налогообложении.

"Но есть вопросы, которые нужно усиливать, в том числе и безопасность, и оборона в нашем Союзном государстве. Хотя пока справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешенном мире надо быть более спокойным и жить дружно", - сказал Лукашенко.

Напомним, в 2019 году стало известно, что Россия и Беларусь в рамках создания Союзного государства начнут частичное объединение экономических систем начиная с 2021 года. Предполагается, что у стран будет общий Налоговый кодекс, внешнеторговый режим и Гражданский кодекс, также будут унифицированы соцгарантии, учет собственности.

Также мы писали, что в сентябре прошлого года, Лукашенко заявил об усилении защиты Союзного государства.