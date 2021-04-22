Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали жителя Житомирской области, который, по их утверждению, является агентом ФСБ РФ. В частности, мужчина должен был снять на видео два военных объекта.

Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, мужчина собирал разведданные о воинских частях региона "на материальной основе". По заданию российских кураторов агент должен был:

провести видеосъемку двух военных объектов;





собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные;





установить места проживания военнослужащих.

"Злоумышленник, в частности, подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов. Он должен был передать информацию по отработанным электронным каналам", - утверждают представители спецслужбы.

Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ РФ. Задержанный, по словам пресс-службы СБУ, признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и сейчас дает показания.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия", - добавили в ведомстве.

Напомним, недавно в аннексированном Крыму ФСБ РФ задержала россиянина, который якобы собирал информацию для украинской разведки.

Также мы рассказывали о задержании украинскими спецслужбами харьковчанина, собиравшего для российского ГРУ данные о танковой броне.