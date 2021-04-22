Президент России Владимир Путин пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского встретиться в Москве.

Об этом глава Кремля заявил 22 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

У главы Кремля спросили о предложении Зеленского насчет встречи.

"В последнее время руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы можем только приветствовать.

О чем будем говорить? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями "ДНР" и "ЛНР". А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Если же Зеленский хочет обсудить вопросы двусторонних отношений, то мы готовы принять его в Москве в любое удобное для него время»

Он также рассказал, что может обсуждаться на такой встрече.

"Если это касается Донбасса, то руководство Украины должно встречаться с руководителями "республик" "ДНР" и "ЛНР", а потом уже обсуждать эти проблемы с другими странами, которой является Россия. Если речь о двусторонних отношениях, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - заявил Путин.

Как писала "Страна", в своем видеообращении 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. В Кремле на это отреагировали словами, что это "заявление хорошего актера, потому что смысловой нагрузки в нем нет".

Также в Москве говорили, что официальных запросов от Зеленского на встречу с Путиным в последнее время не поступало, а для организации такого мероприятия должны быть предпосылки.