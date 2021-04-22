Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил предложение внести изменение в девиз Олимпийских игр. По предложению президента МОК Томаса Баха, к известному олимпийскому девизу "быстрее, выше, сильнее" решили добавить дефис и слово "вместе". Таким образом, он будет звучаит так: "быстрее, выше, сильнее - вместе". Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Также предлагаются варианты девиза на четырех языках:

латинский: citius, altius, fortius - communis.

английский: faster, higher, stronger - together

французский: plus vite, plus haut, plus fort - ensemble.

немецкий: schneller, höher, stärker - gemeinsam.

Идея начать это обсуждение изменения олимпийского девиза была предложена на 137-й сессии МОК в прошлом месяце после переизбрания президента Томаса Баха. Предлагаемый девиз на разных языках:

Исполнительный комитет одобрил эту идею, и теперь членов МОК попросят высказать свои комментарии. В зависимости от результатов этой консультации, предложение об изменении Олимпийской хартии может быть внесено на сессию МОК в Токио через три месяца.

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