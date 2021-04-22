МОК изменил олимпийский девиз "быстрее, выше, сильнее". К нему добавлено одно слово
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил предложение внести изменение в девиз Олимпийских игр. По предложению президента МОК Томаса Баха, к известному олимпийскому девизу "быстрее, выше, сильнее" решили добавить дефис и слово "вместе". Таким образом, он будет звучаит так: "быстрее, выше, сильнее - вместе". Об этом сообщается на официальном сайте МОК.
Также предлагаются варианты девиза на четырех языках:
- латинский: citius, altius, fortius - communis.
- английский: faster, higher, stronger - together
- французский: plus vite, plus haut, plus fort - ensemble.
- немецкий: schneller, höher, stärker - gemeinsam.
Идея начать это обсуждение изменения олимпийского девиза была предложена на 137-й сессии МОК в прошлом месяце после переизбрания президента Томаса Баха. Предлагаемый девиз на разных языках:
Исполнительный комитет одобрил эту идею, и теперь членов МОК попросят высказать свои комментарии. В зависимости от результатов этой консультации, предложение об изменении Олимпийской хартии может быть внесено на сессию МОК в Токио через три месяца.
Ранее "Страна" писала о том, что на Олимпиаде в Токио запретили преклонять колено в поддержку BLM.
Также мы сообщали, что в Японии обсуждают отмену летней Олимпиады в Токио из-за коронавируса.