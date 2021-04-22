Правительство Словакии высылает трех сотрудников посольства Российской Федерации из Братиславы, у них есть семь дней чтобы покинуть страну. Одной из причин принятие такого решения стало проявление солидарности к Чехии.

Об этом премьер-министр Словакии Эдуард Хегер написал в своем Twitter в четверг, 22 апреля.

"В качестве реакции на недавние события в нашей геополитической сфере , так и в солидарность с Чехией, три члена российского посольства в Братиславе должны завершить свою миссию и покинуть Словакию в течение семи дней. Мы хотим строить отношения с Россией на основе взаимного уважения", - написал глава правительства.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

После этого Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны.

Также мы писали, что Сенат Чехии призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией и максимально сократить число сотрудников посольства РФ в Праге.