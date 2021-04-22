С понедельника, 26 апреля, в Молдове начнется ослабление карантинных ограничений в связи с улучшением ситуации с коронавирусом. В частности, власти отменят комендантский час, который действовал с 1 апреля ежедневно с 23:00 до 05:00.

Об этом со ссылкой на заявление и. о. премер-министра Молдовы Аурелиу Чокоя сообщает портал NewsMaker

"Сегодня мы решили, что с 26 апреля комендантского часа больше не будет. Благодарю коллег из министерств внутренних дел и обороны, которые все это время помогали нам обеспечивать порядок и соблюдение этого ограничения", - сказал глава правительства.

Также со 2 мая в стране разрешат работу театров, проведение концертов, спектаклей и демонстрация фильмов на открытом воздухе.

"Есть хорошие новости для работников культуры. Мы решили разрешить со 2 мая возобновить театрально-концертную деятельность. При этом в зале должно быть заполнено не больше 30% мест для зрителей", - добавил Чокой.

По его словам, власти намерены следить за развитием эпидемиологической обстановки в стране. В случае плохой динамики театры могут снова закрыть.

Напомним, 31 марта в Молдове ввели режим чрезвычайного положения в связи с ростом показателей заболеваемости Covid-19. Согласно решению властей, в период с 1 апреля по 30 мая 2021 года запрещено проводить митинги, а на территории страны действует особый режим передвижения.

Позже правительство Молдовы ослабило карантин, позволив людям гулять в парках.