Вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что войны с Россией сейчас не будет. По его словам, причина заключается в том, что в Украине близится огородная страда.

Об этом чиновник заявил на брифинге в Николаевской области, который транслировал канал "НикВести" в YouTube.

"Наверное, есть напряжение в обществе, и очень часто меня спрашивают, будет ли война или не будет, учитывая скопление российских войск вдоль наших границ, оккупированного Крыма и линии соприкосновения. Я вам скажу: я очень позитивно настроенный человек, войны не будет и ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет в Украине. И надеюсь, такие же настроения у россиян", - сказал Резников.

Также вице-премьер положительно оценил вчерашнее послание Владимира Путина.

"Я с удовольствием послушал вчера выступление президента Путина и понял, что для них важнее внутренняя повестка. Вчера не прозвучало ничего угрожающего для нас с вами. Это главное, что надо было услышать. Поэтому еще раз повторяю: войны не будет. Это главное. Идите копайте огороды, празднуйте Пасху, занимайтесь мирной жизнью", - призвал Резников.

Слова Резникова слушайте с 03:16

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